A confusão de Nicolas Prattes com som misterioso durante o ‘Encontro’

O ator Nicolas Prattes chamou a atenção nas redes sociais após um corte de sua entrevista no Encontro com Patrícia Poeta viralizar no X (antigo Twitter). Na gravação, um barulho de notificação começou a apitar enquanto o vencedor do prêmio de ator coadjuvante do Melhores do Ano, do Domingão com Huck, conversava com a apresentadora via videochamada. Espectadores do programa da Globo especularam se tratar de notificação do Grindr, o mais famoso aplicativo de encontro de homens homossexuais. Diante da repercussão, curiosamente, o ator questionou a produção do Encontro sobre o som misterioso, e uma produtora não identificada alegou se tratar de um hacker tentando invadir a entrevista feita via Whereby, aplicativo de videochamadas.

Prattes publicou o áudio, que dizia: “Fica tranquilo querido, não era o seu mesmo, era alguém tentando entrar na nossa reunião do Whereby, na mesma reunião que você estava. O doido é que ninguém tem esse link, a gente só mandou para você, devia ser um hacker, sei lá quem era, mas era um cara pedindo autorização para entrar e a gente ficava negando e fazia aquele barulhinho. Algum enxerido tentando derrubar a gente, mas não conseguiu. Fica tranquilo que não era do seu celular”. Na legenda, o ator esclareceu que havia buscado uma explicação. “Mandei para a produção para entender que barulho era aquele. Um ano novo de muito amor e saúde para gente. Beijos em sua famílias”, escreveu ele.

Na entrevista a Patrícia Poeta, Nicolas repercutia o prêmio Melhores do Ano, o qual faturou este ano como ator coadjuvante por seu papel como o Diego de Todas as Flores, do Globoplay.

