‘A Casa do Dragão’: quem é Daeron Targaryen, o filho sumido de Alicent

O episódio do último domingo, 21, de A Casa do Dragão (House of the Dragon) “apresentou” ao público um personagem até então esquecido pela série — Daeron Targaryen, filho de Alicent (Olivia Cooke) com o rei Viserys I (Paddy Considine), que foi enviado para ser criado longe de Porto Real. O príncipe é citado em uma conversa da líder dos verdes com o seu irmão, Gwayne Hightower (Freddie Fox), que descreve o sobrinho — citado rapidamente por Otto (Rhys Ifans) em um episódio anterior — como inteligente e gentil. “Isso é bom. Gentileza é uma característica que falta aos irmãos dele”, responde Alicent, questionando, em seguida, se é culpada pelo temperamento dos rebentos que criou.

Quem é Daeron Targaryen?

Daeron é o filho mais novo de Alicent com o rei Viserys I — até o momento, ele não apareceu na série, e ainda não foi divulgado oficialmente quem é o ator que deve interpretá-lo nas telas. Nos livros de George R.R. Martin, o garoto cresce com os irmãos, mas é enviado à Vilavelha — terra de sua família materna — aos 12 anos para ser escudeiro do lorde Hightower, tio de Alicent. No drama televisivo, no entanto, o caçula de Viserys parece ter sido mandado para longe do seio familiar ainda na primeira infância e, a julgar pela conversa do episódio desta semana, não mantém muito contato com a mãe.

Descrito em Fogo e Sangue como o mais sensato de seus irmãos, Daeron tem a mesma idade de Jacaerys Velaryon (Harry Collett), o primogênito de Rhaenyra (Emma D’Arcy) — tio e sobrinho, inclusive, compartilharam a ama de leite a mando de Viserys, que desejava criar um vínculo fraternal entre o filho mais novo e o neto mais velho. Apesar disso, assim como os seus irmãos, Daeron também nutre uma rivalidade com a meia-irmã Rhaenyra e seus filhos — e vai ter um papel importante na dança dos Dragões.

ALERTA DE SPOILER: a partir daqui, detalhes sobre a trama do livro serão revelados

Qual o papel de Daeron Targaryen na dança dos dragões?

Daeron é o montador de Tessarion, a rainha azul, e vira um dos principais nome dos verdes na disputa pelo trono de ferro. Apesar de jovem — a série revela que ele têm 16 anos quando a dança começa — ele conquista vitórias importantes para os verdes nas terras do sul: a primeira delas na batalha do Vinhomel, que garantiu a região da campina para os verdes e lhe rendeu a alcunha de Daeron, o Audaz.

Depois de se provar no campo de batalhas, Daeron e Tessarion seguem avançando nas terras do sul, onde acumulam uma série de triunfos. O caçula dos Targaryens é vital em Tumbleton — batalha em que os verdes estavam em desvantagem até que Tessarion, Silverwing e Vermithor — sob o comando de Daeron — incendeiam o campo de batalha e garantem a vitória para os verdes.

Com o avanço da guerra, Aemond (Ewan Mitchell) — que virou o “malvado favorito” dos verdes — acaba morto, e Aegon II (Tom Glynn-Carney) segue desaparecido depois de ser gravemente ferido na batalha de Rook’s Rest, o que faz de Daeron o maior oponente de Rhaenyra ao trono de ferro. É o seu exército, inclusive, que marcha em direção a Porto Real depois que a líder dos negros assume a cidade. Daeron, no entanto, não chega a sentar no trono: ele acaba morto na mesma Tumbleton que ajudou a conquistar — em um ataque noturno surpresa de Addam Velaryon e Seasmoke — mas seu corpo nunca foi encontrado.

