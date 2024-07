‘A Casa do Dragão’: conheça os gigantes alados que vão incendiar a trama

A guerra sangrenta que quase varreu o clã Targaryen do mapa está prestes a começar em A Casa do Dragão (House of the Dragon), que estreia seu quarto episódio neste domingo, 7. Segundo os livros de George R.R Martin, a disputa pelo Trono de Ferro promete ser violenta: as batalhas entre os aliados de Rhaenyra (Emma D’Arcy) e os apoiadores de seu irmão, Aegon II (Tom Glynn-Carney), vão deixar um rastro de mortes pelo caminho — intensificado, é claro, pela participação dos pets gigantes cuspidores de fogo no conflito. No total, até 17 dragões podem aparecer nas telas até o final da temporada — para aquecer o clima para a batalha, a HBO preparou um guia — obtido em primeira mão por VEJA — que reúne as principais características das feras que devem roubar a cena no próximo episódio. Confira a seguir:

Os dragões do Conselho Preto

Os pretos são liderados pela rainha Rhaenyra Targaryen e tem a maioria dos dragões apresentados até agora:

Syrax

Montador: Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy)



Syrax é conhecida como A Deusa de Valíria, é um dragão amarelo, formidável e leal. Está profundamente ligado à Rhaenyra, sua primeira e única montadora desde a infância, mostrando uma devoção que reflete a forte conexão entre ambas. Essa lealdade e sua ferocidade em batalha fazem de Syrax uma peça-chave para os pretos.

Caraxes

Montador: Daemon Targaryen (Matt Smith)

Continua após a publicidade

Conhecido como o “anfíptero de sangue”, por sua peculiar cor vermelha, Caraxes é um dragão temível e experiente em batalha, com um corpo longo e serpentino. Sua relação com Daemon é intensa e agressiva, refletindo a natureza bélica e estratégica do príncipe. Juntos, formam uma dupla letal no campo de batalha.

Vermax

Montador: Jacaerys Velaryon (Harry Collett)



Um dragão jovem e enérgico de cor verde oliva, Vermax está ligado a Jacaerys, o filho mais velho de Rhaenyra, desde o nascimento. A relação entre eles é de camaradagem e crescimento mútuo, já que ambos estão se formando em seus respectivos papéis como guerreiros.

Meleys

Montador: Rhaenys Targaryen (Eve Best)



Conhecida como “a rainha vermelha”, pelas escamas escarlates, Meleys é um dragão velho e poderoso, respeitado por sua velocidade e agilidade no ar. A conexão entre Rhaenys e Meleys é de experiência e sabedoria, trazendo um equilíbrio estratégico ao pretos. Antes de Rhaenys, foi montaria da Princesa Alyssa Targaryen, mãe de Viserys.

Continua após a publicidade

Moondancer

Montador: Baela Targaryen (Bethany Antonia)

Um dragão verde, esbelto e veloz, Moondancer está ligado a Baela, a filha de Daemon. A relação entre elas é de harmonia e reflete uma confiança mútua, com Baela aproveitando a agilidade de Moondancer para missões rápidas e surpreendentes.

Carta na manga: existem vários dragões sem montadores — entre eles Seasmoke, antes montado por Laenor Velaryon, como e três ovos não ainda não chocaram, nascidos de Syrax e recolhidos por Daemon. Esses ovos representam esperança e futuros aliados potenciais para o Conselho Preto, adicionando uma camada de incerteza e possibilidade no conflito.

Os dragões do Conselho Verde

Os verdes são alinhados com a Rainha Alicent Hightower (Olivia Cooke) e o Rei Aegon II tem menos dragões, mas possuem uma vantagem significativa com Vhagar, o maior deles.

Vhagar

Montador: Aemond Targaryen (Ewan Mitchell)

Continua após a publicidade

O maior e mais antigo dragão vivo de Westeros, Vhagar é uma força colossal da natureza, proporcionando uma vantagem significativa aos verdes. Irmão de Balerion, o “terror negro”, ele tem duas vezes o tamanho de Caraxes, o maior dragão dos pretos. A relação entre Aemond e Vhagar é de domínio e poder, refletindo a ambição e o desejo de supremacia do príncipe. A cor de Vhagar é jade escuro e ela é também apelidada de rainha de todos os dragões.

Sunfyre

Montador: Rei Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney)

Conhecido por suas impressionantes escamas douradas, Sunfyre é um majestoso dragão ligado a Aegon II, o filho mais velho de Alicent. Sua relação simboliza o poder e a legitimidade que Aegon busca projetar como rei. É descrito nos livros como “o dragão mais bonito já visto no mundo”.

Dreamfyre

Montador: Helaena Targaryen (Phia Saban)

Características: Dreamfyre, montada por Helaena, é bela e ágil. Conhecida por suas escamas azuis e prateadas, sua conexão com Helaena é de delicadeza e graça — mas a filha de Alicent raramente é vista com o animal.

Continua após a publicidade

Carta na manga: o conselho verde tem acesso ao Fosso dos Dragões em Porto Real, onde podem residir outros dragões selvagens, o que pode potencialmente aumentar seu número de aliados. Essa vantagem logística lhes proporciona uma capacidade adicional para fortalecer seu lado com novos dragões, se necessário.

Dragões não-reivindicados

Seasmoke

O animal é descrito como uma “besta cinzenta e pálida que foi o orgulho e a paixão de Laenor Velaryon (John MacMillan). Com o sumiço do ex-marido de Rahenyra, ele vaga solitário por Westeros.

Vermithor

A fera antiga já foi a montaria do Rei Jaeherys I Targaryen, que precedeu o Rei Viserys I (Paddy Considine) no Trono de Ferro. Nos livros de Martin, Vermithor é descrito como um animal gigantes de cor bronze — menor apenas que Vhagar e o falecido Balerion.

Silverwing

Com um tom prateado que inspirou seu nome, o dragão é descrita como um animal dócil, que já foi montaria de Alysanne Targaryen, rainha e irmã do Rei Jaehaerys I.

Dragões mortos

Balerion

O maior e mais antigo dos dragões que aparecem na trama. Quando a série começa, o animal já está morto, mas vemos seu crânio imponente ao longo dos episódios. Enorme e escuro, Balerion era conhecido como “o terror negro”, e foi descrito como uma fera “antiga e sonolenta” por Martin. Entre os seus montadores ilustres estão Aegon, o Conquistador e Viserys I, que deixou de montar os animais depois da morte natural do gigante.

Continua após a publicidade

Arrax

Pequeno e com escamas brancas peroladas, Arrax foi um dragão ligado a Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) desde o nascimento. Ele morreu ainda jovem, junto de seu montador, ao ser perseguido e dilacerado por Vaghar enquanto Aemond perseguia o primo.

Confira o trailer do próximo episódio:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial