A campanha importante lançada pela Band em homenagem a Faustão

Substituto do Faustão na Band, que exibiu seu último programa na semana passada, o Melhor da Noite estreou nesta segunda-feira, 21, com uma homenagem importante a Faustão. Com Zeca Camargo e Glenda Kozlowski no comando da atração, a emissora lançou no palco a campanha de conscientização Doe Órgãos, Doe Vida, para incentivar a população brasileira a se tornar doadora.

Diagnosticado com insuficiência cardíaca, Faustão está internado desde o início do mês em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês, onde aguarda na fila do SUS por um transplante de coração. Segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, até o final de julho de 2023, 20.800 pacientes aguardavam por doação de órgãos, sendo a principal demanda por rim, córnea e fígado.

Para dar o pontapé inicial na campanha, os apresentadores entrevistaram a Ministra da Saúde Nísia Trindade, que explicou que um único doador de órgãos pode salvar, em média, oito vidas. “É uma ação de solidariedade e visão do próximo doar órgãos e declarar o seu interesse em doar, porque isso influenciará a família”, disse a ministra, complementando que, pela legislação brasileira, a autorização final cabe aos parentes do doador. Por isso, é fundamental deixar claro o desejo de ser um doador.

O programa contou ainda com a presença de famosos como Cleo Pires, Felipe Massa, Totia Meireles, Xande de Pilares e Paulo Ricardo, que enviaram mensagens de apoio a Faustão e reforçaram a necessidade de conversar com os familiares sobre o desejo de ser um doador. “O homem com o maior coração do Brasil precisa de um novo coração”, disse Glenda durante o programa.

Continua após a publicidade

Siga