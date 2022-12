A bizarra reviravolta no caso da suposta surra em ex-ator da Globo

O caso de suposta agressão do ator Thiago Rodrigues sofreu uma reviravolta neste domingo, 18. Há uma semana, o artista havia dado entrada em um hospital do Rio de Janeiro com uma fratura exposta na cabeça e feito um boletim de ocorrência alegando ter sido espancado por cinco homens durante um assalto. Entretanto, após investigações da Polícia Civil, foram encontradas imagens de câmera de segurança da região que provam que o ex-galã de novelas da Globo apenas caiu sozinho no meio da rua. Na gravação feita na Gávea, zona sul da capital fluminense, é possível ver que Rodrigues sentou em uma barraca de feira, se desequilibrou e tombou para frente. O caso ocorreu na Praça Santos Dumont, às 5h40 de 11 de dezembro.

Na Globo, Thiago Rodrigues estrelou novelas como Malhação, Páginas da Vida, A Favorita e Sete Vidas. Nos últimos anos, integrou o elenco de folhetins da Record, como Amor sem Igual e Gênesis.