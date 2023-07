A audiência surpreendente da estreia da Copa do Mundo Feminina

A estreia da Copa do Mundo Feminina 2023 alavancou a audiência do SporTV, canal esportivo pago da Globo, a números impressionantes. De acordo com dados obtidos por VEJA, a partida entre as seleções de Nigéria e Canadá, exibida a partir das 23h30 da quinta-feira, 20, registrou 400% a mais de ibope em comparação com as quatro semanas anteriores na mesma faixa, com 930 mil pessoas sintonizadas e 72% de share (televisores ligados durante o jogo) dos canais do gênero. A partida do grupo B, encerrada no 0 a 0, foi narrada por Natália Lara, com comentários de Alline Calandrini e Ledio Carmona.

A CazéTV, canal do streamer Casimiro Miguel, também detém os direitos da Copa do Mundo Feminina e transmitirá todas as 64 partidas do campeonato — o SporTV exibirá 34 no total. No YouTube, cerca de 149 mil pessoas viram simultaneamente o confronto entre Nigéria e Canadá.