A ascensão meteórica de ‘A Sociedade da Neve’ no ranking global da Netflix

Produção mais vista do mundo na Netflix pela terceira semana seguida, A Sociedade na Neve entrou para o top 10 de obras em língua não-inglesa mais populares de todos os tempos da plataforma. O longa espanhol ocupa a quarta posição — atrás de O Troll da Montanha

(Noruega), Destinos à Deriva (Espanha) e O Poço (Espanha) — e acumula 64,4 milhões de visualizações e 156,8 milhões de horas consumidas desde sua estreia, em 4 de janeiro. Produzido por Espanha, Uruguai, Chile e Estados Unidos, A Sociedade da Neve também está no top 10 de 77 países. Baseado em uma história real, o longa narra a saga de sobreviventes da queda de um avião no meio da Cordilheira dos Andes.

A história de A Sociedade da Neve

Em 1972, um avião que levava um time de rugby uruguaio para uma competição no Chile caiu na Cordilheira dos Andes. O acidente, em local inóspito, levou os passageiros a recorrer a um último expediente para sobreviver: o canibalismo – fato que contribuiu para a popularidade do aflitivo caso nos últimos cinquenta anos. A Sociedade da Neve, dirigido pelo espanhol J.A. Bayona, explora os desafios enfrentados pelos passageiros e as estratégias adotadas por eles, em clima de cooperação. Das 45 pessoas que viajavam no avião, 29 sobreviveram à queda e, ao fim de 72 dias, apenas 16 foram encontradas. Hoje, 14 estão vivas.

A maioria dos sobreviventes tinha por volta de 20 e poucos anos à época e hoje está na casa dos 70. Após retornarem às suas vidas “normais”, os rapazes terminaram seus estudos universitários, formaram suas famílias e se dividiram entre aqueles que rapidamente se tornaram vocais sobre o acidente, atuando como porta-vozes do Milagre dos Andes, e os que demoraram algumas décadas para vir a público com suas perspectivas pessoais. Nesse meio-tempo, vários membros do grupo publicaram livros sobre o caso e se tornaram palestrantes motivacionais, compartilhando as lições de resiliência aprendidas com a experiência traumática. Até hoje, os homens costumam se reunir em memória dos colegas mortos.

