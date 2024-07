A ameaça de bomba que assustou equipe do SporTV em Paris

A equipe de jornalistas do Sportv precisou deixar o estúdio onde apresenta uma série de atrações da cobertura da Olimpíada de Paris, no entorno do Trocadero, após uma ameaça de bomba na madrugada desta terça-feira, 30. Durante o programa Ça Va Paris, o apresentador Marcelo Barreto relatou a situação e tranquilizou o público. “A nossa equipe teve que sair do estúdio. Ainda tem gente deixando os prédios, tudo feito com muita calma. Não se ouviu nenhuma explosão”, disse ele, que relatou se manter “no limite da tranquilidade” para falar sobre o assunto. “Nunca é bobagem, é precaução”.

Barreto explicou que havia saído para jantar entre uma entrada ao vivo e outra no momento em que as autoridades chegaram ao local. No retorno ao estúdio, foi impedido de entrar no prédio, e informado sobre a ameaça. “Para tranquilizar todo mundo, porque sei que as famílias da nossa equipe estão assistindo. Mães, filhos e cônjuges, fiquem tranquilos! Quando se fala aqui em ameaça de bomba, pode ser um objeto perdido, pode ser uma mochila largada que alguém esqueceu” disse ele.

Barreto informou ainda que esse é um procedimento padrão no evento e que, geralmente, as ameaças não estão relacionadas a telefonemas que atestam que uma bomba irá explodir, mas a objetos desconhecidos e suspeitos que são identificados no evento. “Não tem jeito, não tem como escapar do procedimento. Chama-se o caminhão do esquadrão anti-bombas e eles vêm fazer uma análise”, contou o jornalista, finalizando em seguida. “Está tudo tranquilo. Tem muitos policiais, mas não tem um agito, uma correria, uma grande preocupação. Estamos bem, estamos seguros”.

