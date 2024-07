O feito inédito da Globo na transmissão da Olimpíada de Paris

A seleção brasileira de futebol feminino estreou na Olimpíada de Paris nesta quinta-feira, 25, com um vitorioso placar de 1 a 0 sobre a Nigéria. A partida rendeu um feito inédito e digno de comemoração: a Globo teve um time exclusivo de mulheres comandando a transmissão do futebol no canal aberto pela primeira vez na história — feito simbólico que atesta o avanço das mulheres dentro e fora de campo no futebol.

Iniciado às 14h, o jogo foi narrado por Natália Lara, com comentários de Ana Thaís Matos, Alline Calandrini e a jogadora Cristiane. “Que honra participar da transmissão com essas grandes craques, vamos juntas!”, escreveu Cristiane em uma publicação no Instagram em que aparece ao lado das parceiras de transmissão. No estádio, a repórter Denise Thomaz Bastos ficou à cargo da cobertura.

Respondendo a uma publicação do X (antigo Twitter) sobre o tema, Ana Thaís analisou a bancada 100% feminina com entusiasmo. “Na minha trajetória na TV aberta é novidade. E isso mostra muitas coisas”, escreveu ela, que também fez um texto emocionado no Instagram. “Desde 2019 nessa função e eu sabia que isso aconteceria em algum momento, mas não sabia quando. Lembro de uma conversa com Joana Timóteo no começo disso tudo e ela sempre falou ‘calma, é uma questão de tempo'”, escreveu ela.

Quem também comemorou a formação foi Natália Lara. “É muito bom você olhar pro lado e ter mulheres com quem você se identifica, confia, se sente bem em estar junto e dividindo um momento importante como esse!”, escreveu ela, que descreveu a transmissão como “uma oportunidade linda”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial