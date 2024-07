O que fará Susana Vieira na cobertura da Globo na Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sem nenhum trabalho em vista na teledramaturgia da TV Globo e após se revoltar publicamente contra a morte prematura de sua personagem em Terra e Paixão — que abreviou sua participação na novela das 9, no ano passado —, Susana Vieira, 81 anos, foi convidada para estrelar um quadro na cobertura da Olimpíada de Paris. Ao lado de outros nomões da emissora, como Ana Maria Braga, ela vai apresentar esquetes sobre curiosidades nas modalidades esportivas. “Infelizmente, não me convocaram para ir à França, mas farei esse trabalho engraçadinho no jornalismo”, resigna-se, a seu estilo. Sem ter domínio do assunto, a atriz tem se dedicado a estudar as regras e os destaques de esportes como ginástica e hipismo, mas evita fazer previsões quanto ao desempenho da delegação brasileira. “Meu amor, quero que as amiguinhas todas ganhem e a TV Globo seja líder na audiência”, diz, driblando possíveis gafes antes da hora.

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903