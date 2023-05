5 vezes em que Tony Ramos e Gloria Pires provaram ter química em cena

Astros de alto valor, Tony Ramos e Gloria Pires abrilhantam o horário nobre mais uma vez. Agora, estão no ar como o casal Antônio La Selva e Irene em Terra e Paixão, novela das 9 da Globo. Graças à química certeira que ostentam, essa não é a primeira parceria da dupla — formaram par romântico outras quatro vezes na emissora. Confira:

Belíssima (2005)

A novela de Aguinaldo Silva marcou a primeira parceria romântica em cena de Tony e Gloria. Na história, Júlia, neta e herdeira de Bia Falcão (Fernanda Montenegro) se dividia entre o amor do grego Nikos e André (Marcello Antony). No final, o personagem de Tony terminou feliz com a amada, com quem protagonizou várias cenas cômicas quebrando pratos e enrolando um sotaque grego misturado com português.

Se Eu Fosse Você 1 e 2 (2006 e 2009)

Dirigidos por Daniel Filho, os filmes de comédia seguem Cláudio e Helena, um casal de classe média comum. Ele, um publicitário bem-sucedido viciado no trabalho, e ela, uma professora de música, enfrentam uma crise no casamento em que um não consegue se colocar no lugar do outro. Após uma briga intensa em uma noite, os dois acordam no dia seguinte de corpos trocados. Com cenas hilárias, os dois longas atestam a ótima sinergia dos atores, que conseguem assumir a personalidade alheia com maestria.

Paraíso Tropical (2007)

Antenor e Lúcia se conheceram brigando, mas logo a raiva se tornou amor na novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Empresário rico, o personagem de Tony Ramos acusou o filho de Lúcia de ter roubado seu barco, fazendo com que a mulher determinada fizesse de tudo para que o ricaço retirasse a queixa. Fascinado com a ousadia, Antenor fez de tudo para conquistá-la ao longo da trama, proporcionando cenas divertidas tentando seduzir a impaciente mãe de Mateus (Gustavo Leão).

A Grande Família

Para completar a lista, Tony Ramos e Gloria Pires participaram do último episódio da segunda versão de A Grande Família (2001 -2014) interpretando o casal icônico Lineu e Nenê, antes interpretados por Marco Nanini e Marieta Severo. Assim, a dupla atestou a química em tela como um dos pares românticos mais icônicos da TV brasileira.

