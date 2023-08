5 ótimas minisséries que são tesouros escondidos na Netflix

Confira dicas de tramas que arrebatam em poucos episódios bem amarrados — e que valem a maratona.

Godless

Com Jeff Daniels no elenco, a série de faroeste segue o embate entre dois criminosos. Um deles se esconde em uma cidadezinha curiosa: por lá, a maioria é formada por mulheres e crianças, já que os homens morreram em uma explosão na mina onde trabalhavam. Envolvente e muito bem filmada, a minissérie em sete episódios prende com personagens intrigantes e uma trama pouco explorada pelo gênero.

Vulgo Grace

Para quem gosta de um bom suspense criminal, a minissérie adaptada do livro de Margaret Atwood é uma opção de tirar o fôlego. Inspirado em um crime real, o drama em seis episódios acompanha a sentença de uma jovem empregada acusada de assassinato no século XIX. Ela diz não se lembrar do ocorrido. Um médico tentando desvendar os segredos da mente humana passa a interrogá-la para descobrir a verdade.

Crashing

Da criadora do hit televisivo Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, a série de comédia ácida acompanha a estranha rotina de um grupo de amigos na Inglaterra que, diante dos altos preços dos aluguéis, se instalam em um hospital abandonado. Eles vivem dilemas típicos da juventude, como a busca por um propósito e os altos e baixos da vida amorosa. Uma aventura divertida e peculiar em seis episódios.

Black Earth Rising

Na minissérie da BBC, a atriz Michaela Coel interpreta uma sobrevivente do genocídio de Ruanda criada na Inglaterra. Ela segue os passos da mãe adotiva, uma advogada de direitos humanos, e passa a investigar crimes de guerra africanos – caminho que a conduz por uma reconexão com seu passado e sua identidade. Com oito episódios, a atração é uma aula de roteiro sobre como observar um fato histórico indigesto e transformá-lo em um drama viciante e impactante.

Taboo

Do criador de Peaky Blinders em parceria com o ator Tom Hardy, protagonista da trama, a minissérie de época se passa em 1814, quando um explorador retorna à Grã-Bretanha, após mais de dez anos desaparecido, com diamantes trazidos da África. Entre traições e conspirações, em um mundo dominado pelo então poderoso império naval, ele planeja usar a nova fonte de riqueza para vingar a morte do pai. Uma trama sombria e destrinchada de forma impecável ao longo de oito episódios.

