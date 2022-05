3 boas adaptações de Stephen King para fugir de ‘Chamas da Vingança’

Adaptar as obras do mestre do terror Stephen King para o cinema e para a televisão não é lá tarefa muito fácil — ou as tentativas dão muito certo, ou se provam verdadeiros desastres. O livro A Incendiária, que ganhou uma versão em filme chamada Chamas da Vingança em 1984 estrelada por Drew Barrymore ainda criança é um exemplo de fracasso tanto com o público quanto com a crítica especializada. Assim como sua antecessora, a nova adaptação estrelada por Zac Effron e Ryan Kiera Armstrong, que acaba de chegar aos cinemas, também se prova um tremendo desperdício de potencial. Entre as várias histórias de King que já ganharam as telas, confira 3 boas produções baseadas em seus livros para fugir de Chamas da Vingança e que vale a pena assistir no streaming:

O Iluminado (1980)

Onde assistir: HBO Max

Apesar de o próprio Stephen King não ser o maior fã deste filme, é inegável que O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, é um clássico do cinema de horror. A produção acompanha a história de Jack Torrance (Jack Nicholson), escritor que durante o inverno vai com a família para o Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, para trabalhar de caseiro e tentar acabar com seu bloqueio criativo. À medida que Torrance mergulha no passado sombrio do hotel, ele vai endoidando e se torna um homicida que passa a perseguir a esposa, Wendy (Shelley Duvall), e seu filho, Danny (Danny Lloyd), um menino com premonições sobrenaturais.

O Nevoeiro (2007)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Inspirado no conto de mesmo nome, O Nevoeiro mescla elementos de terror com boas doses de comentários sociais. No longa, dirigido por Frank Darabont, um homem chamado David Drayton (Thomas Jane) fica preso com o filho dentro de um supermercado no Maine após a região ser tomada por um nevoeiro estranho. Não demora muito para que monstros surjam e ataquem o grupo de pessoas. Enquanto as criaturas se tornam um perigo do lado de fora, do lado de dentro uma fanática religiosa aparece como símbolo de liderança e sugere formas extremas de lidar com a situação — que incluem mortes e sacrifícios humanos.

Jogo Perigoso (2017)

Onde assistir: Netflix

Em uma tentativa de apimentar a relação que andava fria, o casal Jessie (Carla Gugino) e Gerald (Bruce Greenwood) decide passar a noite em uma casa isolada à beira de um lago. A história ganha contornos aterrorizantes quando, durante uma brincadeira sexual, o marido tem um infarto e sua mulher está algemada à cama. Fazendo uso de cenários restritos e poucos personagens, o longa transforma a situação em uma experiência desesperadora — sem esperanças, Jessie começa a delirar, já que acredita que ninguém virá ajudá-la. A produção é comandada por Mike Flanagan, queridinho da Netflix e responsável pelas séries de terror A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite.