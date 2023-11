Lula não aprende com seus erros

O tiro de Lula matou a meta de déficit zero, quebrou as pernas de Fernando Haddad, e voltou para o pé, criando uma crise monumental. Ganharam o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o PT e o Centrão, que querem gastar.

A atitude de Lula causou um terremoto, mas não deveria surpreender. Lula sempre administrou pelo conflito e nunca permitiu que uma liderança petista se destacasse demais. Além disso, jamais se convenceu de que gastar menos do que se arrecada é uma boa ideia.

Não é a primeira vez que conflito, ciú­me e ajuste fiscal se combinam. Até 2005, Palocci controlava o caixa e tudo ia bem: o país crescia e a pobreza diminuía. Mas, quando Dilma atacou a política econômica — “o plano é rudimentar”, “gasto é vida” —, Lula deu de ombros. (Em 1999, Clóvis Carvalho tentou a mesma coisa contra Malan… e caiu em 24 horas.) A política expansionista que Lula implantou em seguida fez disparar inflação, juros e desemprego. A catástrofe econômica resultante derrubaria Dilma.

Lula não se lembra?

O governo comprava o apoio do Centrão com dinheiro público desviado de estatais aparelhadas. O mensalão levaria a cúpula do PT à cadeia; o petrolão e o ódio antipetista alimentado pelo caos econômico fariam o mesmo com Lula. Descontrole fiscal, dependência do Centrão e aparelhamento das estatais — que recomeçou — são uma combinação explosiva.

Lula não se lembra?

Lula sugere que o déficit é disputa entre ricos e pobres: o mercado é “ganancioso” e a população precisa de obras. Falso. É possível fazer obras cortando em outros lugares. Gastança é bom para o Centrão e para o PT, que têm ganhos eleitorais. Bom para os rentistas, verdade, mas ruim para a bolsa de valores, empresas, empresários, empregados (e desempregados). Para os pobres, é trágico. O controle fiscal permitiu que FHC derrotasse Lula no primeiro turno duas vezes. O descontrole derrubou Dilma.

Não se esqueceu?

Lula tem muito amor pelos pobres, aliás. Mas pouco faz para melhorar os serviços básicos, que fazem a diferença para eles. Na educação, suspendeu a reforma do ensino médio. De saúde, mal fala. No saneamento, quer revogar o marco legal. Na segurança, diz que vai “ajudar” (com ações pontuais, como a GLO recém-anunciada), mas insiste que o problema é dos governadores. E vive inventando subsídio para transferir dinheiro dos impostos de pobres para não pobres.

Não vê a contradição?

Lula é um democrata. Mas defende ditaduras como Cuba, Rússia, China e Venezuela (Maduro acaba de anular as primárias vencidas pela oposição, Lula está calado). E ataca democracias como EUA e países europeus. Culpou a Ucrânia pela guerra e não admite que o Hamas é terrorista. Democratas não nomeiam amigos para o STF, tentam interferir no Banco Central ou loteiam estatais. Bolsonaro está inelegível, Tarcísio e Zema não ameaçam a democracia.

Não vê a contradição? Nem o risco?

Lula está na política há 43 anos. Errou várias vezes, e pagou caro por isso. É surpreendente que continue a cometer os mesmos erros.

“Quem não se lembra de seu passado está condenado a repeti-lo”, ensinou o filósofo George Santayana.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2023, edição nº 2866

