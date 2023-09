Bate-cabeça pode atrapalhar o entendimento entre Lula e Lira

Em entrevista recente, Arthur Lira, do PP, informou que a Caixa Econômica Federal “faz parte do acordo com os partidos” para a ida do Centrão para o governo. E “de porteira fechada.” E que “indicações políticas que não serão criminalizadas por isso”.

Todo mundo sabe o que significam indicações políticas para cargos técnicos em estatais. Vem à mente Severiano Cavalcanti, também do PP, em 2005: “O que o presidente (Lula) me ofereceu foi aquela diretoria que fura poço e acha petróleo. É essa que eu quero.”

Sendo a estatal um banco, o risco é incalculável. De “porteira fechada” — entregar o banco inteiro sem sequer saber a quem —, então, nem se fala.

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, rebateu Lira. Disse que o comando da Caixa não está vinculado às discussões que culminaram na mais recente reforma ministerial.

O desmentido de Padilha é boa notícia, mas ficou algo estranho no ar.

Continua após a publicidade

Sempre se soube que as nomeações de Silvio Costa e André Fufuca eram pouco para satisfazer o apetite do Centrão, e a indicação de alguém apoiado pelo bloco para a presidência da Caixa é dada como certa há muitas semanas — e ninguém nunca desmentiu.

Não parece provável que um político experiente como Lira corresse, à toa, o risco de ser desmentido pelo presidente. Por outro lado, é impossível que Padilha desmentisse Lira sem o aval de Lula.

O bate-cabeça de agora pode atrapalhar mais uma vez a relação entre Lula e Lira, que estão há muitos meses negociando o apoio do Centrão ao governo sem nunca chegar a um entendimento definitivo. Enquanto isso, o governo segue frágil no Congresso e o Centrão vai perdendo a paciência.

Continua após a publicidade

Lira está nos EUA (foi assistir ao discurso de Lula na ONU) e ainda não se manifestou.

Mas ninguém perde por esperar.

Publicidade

Siga