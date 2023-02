Vídeo mostra bebês ilhados resgatados por voluntários no litoral de SP

As fortes chuvas no litoral de São Paulo geraram esforços de governantes e da sociedade civil para ajudar as vítimas da tragédia. Um vídeo publicado pelo Blog do Mogiano mostra um cordão de voluntários passando crianças pequenas de mão em mão, para retirá-las de áreas de risco.

Segundo a Defesa Civil, em São Sebastião choveu 627 milímetros em 24 horas, o dobro do que havia sido previsto para o mês. O órgão diz que não havia registro de concentração do volume de chuva, em um período tão curto de tempo, há 20 anos.

Até o momento, foi registrada a morte de uma criança de 7 anos, em Ubatuba, e mais 35 óbitos foram confirmados em São Sebastião. No município, cerca de 40 pessoas estão desaparecidas, apenas no bairro da Barra do Sahy, 36 moradores são procurados.