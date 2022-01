Vereadores de capital nordestina aprovam mordomias no último dia do ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os vereadores de Maceió, a capital de Alagoas, decidiram trabalhar no último dia 31 de dezembro. Nada a ver com o avanço dos casos de coronavírus ou com alguma emergência climática provocada pelas chuvas de fim de ano.

As excelências aprovaram um projeto que permitiu a criação do próprio 13º salário. E não ficou só nisso: aumentaram a verba de gabinete e autorizaram a criação de novos cargos para a Mesa Diretora do Legislativo.

Em resumo: o orçamento da Casa alcançará cerca 84 milhões de reais neste ano, alta de 30% ante 2021.