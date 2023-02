Venda de remédios para diabetes subiu 11% em 2022, aponta InterPlayers

Um levantamento da InterPlayers aponta que as vendas de medicamentos para diabetes cresceram 11% no Brasil em 2022, em comparação com o ano anterior.

A pesquisa do hub de negócios da saúde e bem-estar mostra que o estado de Roraima impulsionou o aumento, com alta de 31%. O segundo maior crescimento foi registrado em Goiás, com 30%, seguido de Acre (29%), Amapá (25%) e Pará (17%). O único estado com diminuição nas vendas dos medicamentos foi a Paraíba, com queda de 6%.

Baseada em números do banco de dados da própria InterPlayers, a pesquisa revela que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais seguem na liderança em quantidades vendidas dessa classe de medicamentos.

Conhecida por ser uma doença silenciosa, o diabetes atinge atualmente mais de 13 milhões de brasileiros, isto é, 6,9% da população, segundo informações recentes da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Dados da Federação Internacional de Diabetes revelam que nos últimos dez anos houve aumento de 26,61% no número de pessoas que vivem com a doença no Brasil, deixando o país na sexta posição mundial. Nas Américas, 33 milhões de pessoas têm diabetes e a estimativa é que esse número chegue a 40 milhões até 2030.

“O aumento nas vendas é reflexo de diversos fatores, como o maior acesso ao tratamento, o próprio aumento da obesidade e sedentarismo e até mesmo fatores mercadológicos”, explica Ilo Aragão de Souza, gerente de inteligência comercial da InterPlayers.

Continua após a publicidade