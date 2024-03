União Brasil afasta Bivar da presidência, mas mantém deputado no partido

A executiva nacional do União Brasil aprovou o afastamento de Luciano Bivar da presidência do partido. A reunião, na tarde desta quarta-feira, teve 11 votos favoráveis à saída do deputado do cargo, cinco contrários e uma abstenção.

Apesar do afastamento da presidência da legenda, Bivar foi mantido, por ora, no partido. A deliberação sobre expulsá-lo deve ir para o conselho de ética do União Brasil, que terá 60 dias para definir o futuro do parlamentar.

“A conclusão do conselho de ética pode ser pela não aplicação de nenhuma pena, o que reverteria a cautelar. Pode ser pela confirmação da cautelar, e portanto, manter o deputado Luciano Bivar afastado de qualquer função do partido, ou até mesmo pode ser pela expulsão”, disse ACM Neto, vice-presidente eleito do partido.

“A grande maioria da comissão executiva compreendeu, acompanhando o voto da senadora Dorinha, que a destituição da presidência seria nesse momento a decisão mais adequada. E a expulsão, que pode acontecer, ou não, seria uma pena mais apropriada depois que o processo fosse todo esgotado, com o direito a ampla defesa, ao contraditório e à manifestação plena do deputado Luciano Bivar”, acrescentou.

O deputado pernambucano é acusado de ter ameaçado de morte seu sucessor na presidência do partido, Antonio de Rueda, e seus familiares. Em 29 de fevereiro, Rueda foi eleito para comandar o União Brasil até 2028.