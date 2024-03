Relatora de representação no União Brasil diz que recebeu ligação de Bivar

Ainda presidente do União Brasil, Luciano Bivar telefonou nos últimos dias para a relatora da representação da comissão executiva nacional do partido que pede sua expulsão da legenda, a senadora Professora Dorinha Seabra. A informação é da própria parlamentar.

“Conversei (com Bivar). Ele me ligou. Tenho uma relação boa com ele”, afirmou Dorinha Seabra ao Radar. Ela disse que não houve nenhuma tentativa de influenciar seu parecer. “Foi super correto comigo.”

Bivar é acusado de ter ameaçado de morte o atual vice-presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, e seus familiares. Em 29 de fevereiro, Rueda foi eleito presidente do partido até 2028. O mandato de Bivar vai até 31 de maio.

A reunião da executiva nacional do União Brasil em que a senadora vai apresentar seu relatório para votação está marcada para esta quinta-feira, às 15h, na sede do partido em Brasília.

Além das supostas ameaças a Rueda, a representação contra Bivar também aponta haver “indícios de motivação política criminosa” nos incêndios que destruíram casas em Pernambuco do novo presidente eleito e de sua irmã e tesoureira do partido, Maria Emília Rueda.

Por fim, Bivar é acusado de violência política contra a mulher e da validação de cartas de desfiliação de seis deputados do União Brasil do Rio de Janeiro sem submeter os documentos à decisão colegiada do partido.