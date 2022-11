Um país de extremos: 13 cidades entram em ‘emergência’ por seca e granizo

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil dá uma amostra das dimensões continentais do Brasil e dos efeitos extremos do clima no país.

O secretário do Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 13 municípios de nove estados do Nordeste, Sudeste e Sul, por desastres diversos como estiagem, seca (ausência de chuvas de longa duração), granizo, alagamentos, inundações e erosão continental/ravinas.

Uma delas, Aracruz, no Espírito Santos, atingida por uma estiagem, passou por uma tragédia na semana passada, quando um adolescente de 16 anos matou quatro pessoas a tiros e feriu outras em duas escolas da cidade, na sexta-feira.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do ministério para atender a população afetada. As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada.

De acordo com a solicitação enviada por cada prefeitura, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados e libera os recursos.

Veja a lista a seguir:

Andorinha (BA) – Estiagem

São Domingos (BA) – Estiagem

Vitória da Conquista (BA) – Estiagem

Quiterianópolis (CE) – Seca

Aracruz (ES) – Estiagem

Poço Fundo (MG) – Granizo

São Sebastião da Vargem Alegre (MG) – Granizo

Três Corações (MG) – Granizo

Saloá (PE) – Estiagem

Tapejara (PR) – Erosão Continental/Ravinas

Portalegre (RN) – Estiagem

Rio das Antas (SC) – Alagamentos

Videira (SC) – Inundações