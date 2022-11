Morre quarta vítima de adolescente que abriu fogo em escolas de Aracruz

O número de mortos pelo adolescente de 16 anos que entrou atirando nesta sexta-feira, 25, em duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, subiu para quatro, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Na tarde deste sábado, morreu uma professora de 38 anos que estava internada. As outras três vítimas fatais, incluindo uma menina de 12 anos, não resistiram aos ferimentos no mesmo dia do ataque. O menor, filho de um policial militar e que usou as armas do pai, confessou o ação e foi apreendido.

De acordo com a secretaria, cinco pacientes permanecem internados. Duas mulheres, de 45 e 52 anos, foram submetidas a cirurgias e estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves em estado grave. No Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas”, está uma paciente de 58 anos, que também foi operada e seu estado de saúde é estável.

As duas outras vítimas são um menino de 11 anos e uma garota de 14. Ambos foram submetidos a cirurgias no Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória “Infantil de Vitória” e estão em estado grave. A menina está intubada.

Duas mulheres, de 37 e 40 anos, estão internadas na enfermaria de um hospital particular e o quadro delas é estável.

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte da professora nas redes sociais. “Infelizmente a tragédia em Aracruz ainda não chegou ao fim. Com profundo pesar, confirmamos o falecimento de mais uma vítima, a professora Flávia Amboss Merçon, de apenas 38 anos. Nosso abraço solidário à família e aos amigos”.

Suástica e armas

O atirador estudou na Escola Estadual Primo Bitti até junho, quando foi transferido para outro colégio. Ele arrombou o cadeado, invadiu a instituição e matou duas professoras. Depois, seguiu para o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde matou uma aluna.

Segundo as autoridades, o adolescente tinha uma suástica presa na roupa camuflada que usou no momento dos disparos. Ele utilizou duas armas, uma pistola .40 do pai, que é policial militar, e uma arma particular. Além de confessar o crime, segundo a polícia, ele afirmou que planejou o ataque por dois anos.