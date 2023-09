TSE vai julgar recurso em ação contra governador e vice de Santa Catarina

VEJA Mercado em Vídeo

O impacto da disparada do petróleo na inflação e na Petrobras; entrevista com Enrico Cozzolino

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 12. Os investidores aguardam pela divulgação de números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos enquanto monitoram uma nova escalada nos preços do petróleo. O barril do brent negocia na casa dos 90 dólares por barril depois de 10 meses. Os impactos na Petrobras e nas companhias aéreas são debatidos. Diego Gimenes entrevista Enrico Cozzolini, sócio e chefe de análise da Levante Investimentos.