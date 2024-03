TSE terá centro de combate à desinformação e defesa da democracia

Na próxima terça, o TSE vai abrir oficialmente um novo órgão de enfrentamento ao jogo sujo nas campanhas eleitorais.

Batizado de Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o organismo será formado por integrantes do Ministério Público Eleitoral, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Federal da OAB. Servidores do TSE que já atuam contra as fake news também estarão no centro.

O grupo vai agir diretamente no combate a notícias falsas e ataques contra a Justiça Eleitoral, o sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral. A ideia é que o centro atue para fazer cumprir as regras estabelecidas pelo plenário do TSE para a propaganda partidária, inclusive aquelas que proíbem o uso da inteligência artificial com o fim de enganar e influenciar a escolha de eleitoras e eleitores.