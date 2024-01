TSE libera e entidade vai fiscalizar código-fonte da urna eletrônica

Em 4 de outubro de 2023, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, anunciou, durante o lançamento do “Ciclo de Transparência – Eleições 2024”, a abertura do código-fonte da urna eletrônica para inspeção pelas entidades fiscalizadoras devidamente habilitadas pelo tribunal.

Na próxima semana — de 12h às 19h de segunda e terça-feira –, esse trabalho terá mais um capítulo. Roberto Samarone dos Santos Araújo, um representante da Sociedade Brasileira de Computação irá ao TSE, em Brasília, para inspecionar o código-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições municipais deste ano.

Desde a abertura do código-fonte, até o momento, somente o partido União Brasil esteve no tribunal para inspecionar a urna e os sistemas eleitorais, o que ocorreu no dia 10 de novembro. No dia 20 de fevereiro, servidores do Senado Federal estão agendados para realizar a inspeção.

A abertura do código-fonte da urna é um procedimento obrigatório e realizado pelo TSE um ano antes de cada eleição. A auditoria ocorre desde 2002 e está prevista na Lei das Eleições. O período de inspeção do código-fonte e dos sistemas eleitorais foi ampliado de seis meses para um ano antes do pleito a partir das eleições de 2022.