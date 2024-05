TSE começa a julgar recursos que podem levar à cassação de Sergio Moro

O TSE começa a julgar nesta quinta-feira, em sessão marcada para as 10h, os recursos do PT e do PL contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que rejeitou, por 5 votos a 2, a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Lava-Jato, por abuso de poder econômico durante as eleições de 2022.

Naquele ano, Moro queria, inicialmente, disputar a Presidência da República pelo Podemos – depois, migrou para o União Brasil e se candidatou a senador pelo Paraná. A dupla de partidos antagônicos e o Ministério Público Eleitoral do estado dizem que, somando os gastos de campanha e pré-campanha, Moro estourou o teto de gastos para senador no Paraná, que foi de 3,5 milhões de reais.

O relator dos recursos no TSE é o ministro Floriano de Azevedo Marques, nomeado ao cargo pelo presidente Lula.

O tribunal também deixou a próxima terça-feira, dia 21, reservada para caso seja necessário dar continuidade ao julgamento. Esta é a expectativa dentro da Corte Eleitoral.

Nos últimos dias, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com ministros do TSE para defender a prerrogativa dos senadores Moro e Jorge Seif (PL-SC), que também é alvo de uma ação no tribunal que pode levar a sua cassação.