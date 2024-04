TRE do Paraná deve começar nesta segunda julgamento que pode cassar Moro

O TRE do Paraná deve começar a julgar nesta segunda-feira duas ações de investigação judicial eleitoral que podem levar à cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), acusado de abuso de poder econômico na eleição de 2022. O ex-juiz da Lava-Jato foi intimado para o julgamento no último dia 20.

As ações foram apresentadas pelo PL e pela coligação do PT, pelo fato de Moro ter usado recursos públicos para atos de pré-campanha em 2021, quando ainda estava no Podemos e ensaiava uma candidatura à Presidência da República. Caso seja condenado, como pede o Ministério Público Eleitoral, Moro ainda poderá recorrer ao TSE.

Inicialmente previsto para começar no início de fevereiro, o julgamento foi adiado porque o regimento interno do TRE-PR prevê que casos em que pode haver perda do mandato precisam de todos os titulares da Corte presentes. A última vaga que precisava ser preenchida no tribunal dependia da indicação do presidente Lula, que escolheu, no dia 7 do mesmo mês, o advogado José Rodrigo Sade.