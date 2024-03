Tocantins prevê arrecadação bilionária com nova loteria no estado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Governo do Tocantins fechou recentemente uma PPP para criar uma nova loteria estadual no estado. O consórcio Lototins foi o vencedor da licitação, com a proposta de 15,3 milhões de reais.

Essa é a segunda Parceria Público-Privada realizada pelo governador do estado, Wanderley Barbosa. O projeto tem arrecadação estimada em 6,7 bilhões de reais, com a oferta de produtos lotéricos previstos em todas as modalidades autorizada pela Legislação Federal, como sorteio de números, apostas esportivas, físicas e on-line.

Parte da receita bruta será destinada ao estado para a realização de projetos sociais relacionados ao esporte. Além da geração de emprego e renda, a iniciativa mira o combate a apostas ilegais que vêm se alastrando pelo país. O contrato será assinado nos próximos meses, após a conclusão dos trâmites legais.