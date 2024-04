TJRJ sedia encontro nacional sobre o futuro digital na Justiça brasileira

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai sediar desta quarta até a sexta-feira o 11º Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual, o Enastic.

Realizado em parceria com o J.Ex, o evento vai reunir magistrados e representantes de diversos tribunais do país para discutir temas como inovação no sistema judiciário, inteligência artificial e o futuro do trabalho na Justiça. Entre os palestrantes estão desembargadores, juízes e secretários de TI do TJ-RJ, além de líderes de tecnologia.

“Estamos ansiosos pela realização desta 11ª edição do Enastic da Justiça Estadual. Na edição do ano passado foram mais de 200 participantes representando todos os Tribunais do país e agora, sendo realizado no Rio de Janeiro em parceria com o Poder Judiciário do Rio, a expectativa é altíssima”, enfatizou Ademir Piccoli, advogado e CEO do J.Ex, movimento que comemora dez anos em 2024.