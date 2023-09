The Town reforça faturamento em hotéis, mas vendas em bares caem em SP

Levantamento da Cielo, em São Paulo, mostra que o faturamento dos setores de Recreação, Lazer, Turismo e Transporte cresceu na capital paulista entre 1º e 10 de setembro, período que compreendeu o feriado de 7 de setembro e o festival de música The Town.

Com avanço de 6,2%, o segmento que registrou a maior alta foi o de “atrações”, como parques de diversão, shows musicais e zoológicos. O setor de hotéis viu a receita subir 3,7%.

As vendas em restaurantes e lanchonetes, no entanto, caíram, na comparação com o período entre 2 e 11 de setembro do ano passado. A queda no setor de lanches foi de 8,4% e em restaurantes: 5%.

