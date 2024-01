Temporada de navios no Pará tem melhor temporada desde a pandemia

A atual temporada de navios no Pará é a melhor desde a registrada em 2019, antes da pandemia da Covid-19, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado.

A previsão para 2024 é que cerca de 15.800 passageiros desembarquem de embarcações ancorados em Belém, Santarém e Alter do Chão, um aumento de 10% em relação a 2019 e de 20% sobre ano passado.

Nesta quarta-feira, o navio “Splendors of the Sea” aporta no trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, com mais de 700 turistas, que vão conhecer os principais pontos turísticos da cidade.

Os viajantes vêm de diversos países, como Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Uruguai, Austrália, Reino Unido, Canadá, Holanda, Bélgica, Itália, Chile, Costa Rica, Argentina, México, Polônia e Ucrânia.

Navios de grande porte estão sendo estudados como uma alternativa de hospedagem temporária para receber turistas na COP 30, que acontecerá em Belém em novembro de 2025.

Continua após a publicidade