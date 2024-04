Tecnologia no Allianz Parque mapeou palmeirense que cuspiu em Tite

O cruzamento de imagens das cerca de 400 câmeras de segurança de alta definição espalhadas pelo Allianz Parque com o banco de dados do sistema de biometria facial do Palmeiras possibilitou identificar e punir o torcedor alviverde que cuspiu em Tite menos de 48 horas depois de o técnico do Flamengo desabafar sobre o episódio em entrevista coletiva.

Logo depois de mapear o autor da cusparada, o Palmeiras o expulsou do programa “Passaporte Allianz Parque”, que dá acesso ao estádio em todos os jogos do clube palestrino.

“O Passaporte Allianz Parque é destinado aos torcedores que vão ao estádio torcer para o Palmeiras e que respeitam os adversários. Hoje, graças à tecnologia que temos no estádio, é possível agir com precisão e agilidade em casos como esse”, afirma o CEO da WTorre, Marcelo Frazão.

O Palmeiras instalou a biometria facial no Allianz Parque para acabar com o cambismo que existia na venda de ingressos para os jogos.

Por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, cada vez que uma pessoa compra o ingresso, seus dados são enviados para uma base que identifica se ela tem mandado de prisão em aberto, se ainda está viva ou se um terceiro está tentando acessar a arena com o CPF de alguém que morreu ou se está desaparecida da família com boletim de ocorrência em aberto.

“Além de coibir a atuação de cambistas em jogos do clube como mandante, o sistema de biometria facial implementado pelo Palmeiras de forma inovadora no futebol mundial tem contribuído com as autoridades de segurança pública na identificação de criminosos”, afirma Leila Pereira, presidente do Palmeiras.