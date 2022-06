TCU rebate acusações da Câmara de que não presta contas

O Radar mostrou nesta quinta que a Câmara decidiu ir pra cima do TCU para cobrar a prestação de contas de gastos do tribunal. Segundo os deputados, desde 2012 o órgão não teria apresentado os dados ao Legislativo.

O TCU, em nota, rebateu as suspeitas dos deputados. “O Tribunal de Contas da União esclarece que presta contas anualmente, de forma regular, em atendimento à legislação vigente”, diz o tribunal.

“Todas as prestações de contas do tribunal são públicas e encontram-se na área de transparência do Portal Eletrônico do TCU, à disposição do Congresso Nacional e da sociedade. O TCU encaminha ainda ao Congresso Nacional seu Relatório de Atividades Anual, análise dos custos e resultados do controle”, segue o tribunal.