Câmara dá 30 dias para TCU abrir ‘caixa-preta’ de gastos do tribunal

Depois de sofrer com seguidas investidas do TCU sobre matérias aprovadas pelos deputados, a Câmara decidiu olhar de perto como andam as coisas no tribunal responsável por fiscalizar as contas da máquina federal.

Os deputados descobriram, então, algo bizarro para um tribunal de contas. Desde 2012, a Corte não presta contas dos próprios gastos do órgão à Câmara.

O assunto foi levado a Arthur Lira pelo chefe da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino, que intimou o tribunal a apresentar os dados. Sabino deu 30 dias para que o TCU apresentem os relatórios de gastos de cada ano. O órgão enviou, por ora, as contas de 2012, que foram entregues à relatoria de Felipe Francischini.

No início do ano, o Radar mostrou que o TCU havia reservado 216.000 reais para criar, dentro do tribunal, um estúdio de pilates para as autoridades e servidores. Os gastos com diárias de viagem, passagens e hospedagens de ministros mundo afora também são frequentemente motivo de críticas ao tribunal.