Tarcísio recebe Boris Johnson no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta

Em busca de investimentos do exterior para São Paulo, Tarcísio de Freitas se reúne às 11h desta quinta com o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. No Palácio dos Bandeirantes, o governador deve apresentar um portfólio de negócios a Johnson, em especial, da agenda de desenvolvimento sustentável, que na avaliação do governo atrai investidores estrangeiros.

Johnson está em São Paulo para um festival de finanças da XP Investimentos. A fortuna do ex-premier britânico está estimada em 730 milhões de libras (mais de 4 bilhões de reais), segundo o jornal Sunday Times, do Reino Unido.

