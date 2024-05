STJ vai discutir possível penhora de imóvel por débitos de condomínios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STJ convocou uma audiência pública sobre uma questão que afeta a vida financeira dos condomínios e o custo do crédito imobiliário.

O tribunal vai ouvir, no dia 3 de junho, expositores interessados em discutir se a penhora de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária deve ser admitida no curso de execução de débitos condominiais.

O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça é o ministro Antonio Carlos Ferreira, que quer uniformizar o tema.

Atualmente, as turmas de direito privado da Corte têm interpretações diferentes sobre o tema – uma considera impossível a penhora do imóvel alienado na cobrança de dívida de condomínio, enquanto a outra admite o procedimento.