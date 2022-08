STJ julga redução de indenização à família do pedreiro Amarildo

O STJ julga nesta terça um recurso apresentado pelo Governo do Estado Rio de Janeiro contra o valor estabelecido como indenização à família do pedreiro Amarildo de Souza, desparecido em 2013. Em 2016, 12 policiais militares da UPP da Rocinha foram condenados pela tortura, morte e desaparecimento do corpo do pedreiro.

O crime ocorreu na mesma época em que eclodiram as manifestações de junho de 2013 e o grito “Cadê o Amarildo?” ecoou nas marchas contra o então governador Sergio Cabral. O caso teve ampla cobertura dos meio de comunicação à época.

A Justiça do Rio já havia condenado o Estado a indenizar, por danos morais, a esposa, Elisabete Gomes, e os filhos de Amarildo em 500.000 reais cada. Aos irmãos da vítima, o valor estipulado foi de 100.000 reais. O governo recorreu para reduzir os valores da indenização, em pedido que terminará de ser apreciado nesta terça, a partir das 14hs, pelos ministros do STJ.