STJ exibe exposição de Sebastião Salgado em homenagem aos indígenas

O STJ exibirá em sua sede em Brasília uma exposição de fotos de Sebastião Salgado por ocasião da celebração, no dia 19 de abril, do Dia dos Povos Indígenas.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 28 deste mês. A entrada é gratuita mediante agendamento neste site.

As atividades em celebração à data incluirão ainda a realização de um simpósio internacional, também com entrada gratuita, chamado “Povos Indígenas: Natureza e Justiça”, nos dias 17 e 18 de abril. Os debates serão transmitidos ao vivo pelas redes do STJ.

Nesses dois dias, a exposição com as obras de Salgado será aberta exclusivamente aos participantes do simpósio. Como se sabe, parte da carreira do fotógrafo mineiro foi dedicada a retratar povos originários no Brasil e no mundo.