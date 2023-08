STF vai comprar cofres para guardar armas

O STF decidiu comprar 21 cofres para guardar as armas de sua força de segurança no tribunal. Com tantas ameaças registradas durante o governo de Jair Bolsonaro, a Corte investiu pesado na segurança dos ministros, inclusive com agentes dedicados a cada gabinete.

O tribunal terá três cofres maiores para guardar armas longas e armas não letais. Os outros cofres, menores, ficarão nos gabinetes em que cada agente atua, para que ele guarde a arma no fim do expediente, caso não queira transportar para casa.