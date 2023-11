STF ‘não admite intimidações’, diz Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes afirmou nesta quinta-feira, 23, dia seguinte à aprovação pelo Senado de uma PEC que limita os poderes de tribunais superiores, que o Supremo Tribunal Federal “não admite intimidações” e está preparado para enfrentar “investidas desmedidas e inconstitucionais” do Poder Legislativo.

“É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta Casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós”, disse o decano do STF em pronunciamento no início da sessão.

No discurso, Mendes afirmou que, segundo “recados da rua”, a PEC aprovada pelo Senado seria um “mal menor”, levado adiante para “impedir” reformas mais drásticas no funcionamento do STF e, até mesmo, a instauração de processos de impeachment contra integrantes do tribunal.