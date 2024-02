STF libera a íntegra do vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro

O STF liberou a íntegra do vídeo de uma reunião ministerial de Jair Bolsonaro ocorrida em 5 de julho de 2022, por determinação de Alexandre de Moraes. A gravação será disponibilizado no site da Corte, também por ordem do ministro.

Trechos transcritos da fala de Bolsonaro e de outros participantes na reunião foram utilizados por Moraes na decisão que autorizou a operação deflagrada nesta quinta pela Polícia Federal, contra o ex-presidente e aliados que teriam participado de uma tentativa de golpe de Estado.

Segundo o despacho, o vídeo foi identificado pela PF em computador apreendido na residência de Mauro Cesar Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou acordo de delação no ano passado.

Moraes apontou que o então presidente da República exigiu que seus ministros, “em total desvio de finalidade das funções do cargo, deveriam promover e replicar, em cada uma de suas respectivas áreas, todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados do interesse público”.

“Daqui pra frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui, e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar ele vai vim falar para mim porque que ele não quer falar. Se apresentar onde eu estou errado eu topo. Agora, se não tiver argumento pra me ti… demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Tá no lugar errado. Se tá achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, e vou provar como que eu ganhei, o cara tá no lugar errado”, disse Bolsonaro, de acordo com a transcrição que a PF fez da sua fala na reunião.

Na decisão que torna o vídeo público, Moraes afirma que matérias jornalísticas publicaram informações de forma “parcial e editada”.

“Diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos do vídeo da reunião ocorrida em 05/07/2022, torno-o público”, escreveu o ministro.