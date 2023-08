Sport busca investidores em São Paulo para reformar a Ilha do Retiro

O presidente do Sport Club do Recife, Yuri Romão, e o vice-presidente financeiro Bruno Schwambach, estão em São Paulo nesta semana para se reunirem com empresários e executivos do mercado financeiro, com o objetivo de encontrar investidores que topem fazer uma ampla reforma na Ilha do Retiro, estádio do rubro-negro pernambucano.

A WTorre, que construiu o Allianz Parque, está entre as empresas que se reuniram com o mandatário. O estádio do Palmeiras, aliás, é visto como modelo pelo Leão. O projeto da “nova Ilha” está pronto e prevê, além da modernização do espaço, o aumento de até 3.000 lugares na capacidade para a torcida.

A viagem do presidente do Sport à capital paulista também contemplou a Faria Lima, com reuniões realizadas no local para apresentar os planos do clube para os próximos anos.

“Nossa gestão quer mirar o futuro, e o objetivo principal neste momento fora das quatro linhas passa pela reforma da Ilha do Retiro. Entendemos que pela região central onde nosso estádio se encontra, além de Recife ser uma cidade turística, vai fazer com que a gente consiga capitalizar novos negócios e recursos que vão além de um jogo de futebol, e isso pode representar um divisor de águas para o Sport a médio e longo prazo”, afirma Romão.

O clube, aliás, também tem planos de se tornar uma SAF — sigla para Sociedade Anônima do Futebol. Atualmente, o Sport está em terceiro lugar na Série B do Brasileirão e luta para voltar à primeira divisão após dois anos.

