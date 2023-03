SP anuncia fim da obrigatoriedade de máscaras no transporte público

Um dia após a Anvisa autorizar viagens de avião e circulação em aeroportos sem o uso de máscara, o Comitê Científico do Governo de São Paulo se reuniu. A decisão é suspender a obrigatoriedade do equipamento de proteção nos transportes públicos do Estado. A nova regra deve ser publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta.

As máscaras seguem obrigatórias nos serviços de saúde públicos, privados ou filantrópicos. O Estado também recomenda que pessoas de grupos de risco mantenham o uso das máscaras.

“Diante dos dados apresentados pelo Comitê, é seguro neste momento a retirada do equipamento sem prejudicar os serviços de saúde”, disse o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

Com mais de 90% da população vacinada, a Secretaria de Saúde avaliou que o impacto causado pelo Carnaval não foi significativo.