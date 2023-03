Anvisa aprova fim da obrigatoriedade de máscaras em aeroportos e voos

A diretoria colegiada da Anvisa acaba de aprovar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos aeroportos e aeronaves no país.

A decisão foi tomada nesta quarta e maiores detalhes da votação serão conhecidos em breve.

A discussão entre os diretores se baseou apenas na questão do uso ou não das máscaras, que passaram a ser obrigatórias em função da pandemia de Covid-19.

Outras medidas de proteção não sofreram alterações, como a desinfecção de aeronaves e o embarque de passageiros por fileiras.

No caso de as companhias identificarem passageiros com suspeitas de Covid-19, as empresas ficam obrigadas a fornecer máscaras para a pessoa que apresentar sintomas da doença.

As novas regras ainda serão publicadas no Diário Oficial da União, quando entrarão em vigor.