Socorro do BNDES à Argentina provoca estrago na imagem do governo

O anúncio de Lula de que o governo vai voltar a usar o BNDES para bancar obras de infraestrutura em outros países — como se o Brasil não tivesse problemas a resolver — provocou uma onda negativa de citações à gestão petista nas redes. A exemplo de Jair Bolsonaro, Lula, ainda que não tenha oposição, cumpre sozinho esse papel de atrair desgastes ao Planalto.

Entre a segunda e a terça, foram cerca de 4.500 postagens mencionando o BNDES e o nome de Lula, compartilhadas 60.200 vezes. Entre elas, 45,7% foram negativas ao presidente, 43,6% neutras e somente 10,7% foram positivas a Lula. Os dados foram levantados pelo software da Vox Radar no Twitter, Facebook e Instagram, sob encomenda da startup O Pauteiro.

O levantamento ainda considerou todas as menções ao BNDES, com ou sem associação ao presidente. Ao todo, foram 15.700 publicações citando o banco, compartilhados 117.100 vezes nos dois dias. Considerando todas as interações, o engajamento total em torno do tema nas redes foi de 614.000.

A parceria com a Argentina, tendo a construção de um gasoduto – anunciada por Lula na segunda – como assunto predominante, foi responsável por cerca de 370.000 interações. Houve destaque ainda para postagens que citaram Lula e o BNDES juntos aos termos “Venezuela” e “Cuba”, gerando pouco mais de 154.000 interações nas redes. Já o termo “calote”, totalizou 54.000 interações, que ocorreram em postagens de usuários contrários às parcerias.