Sociedade de medicina convoca médicos para reforçar saúde indígena

A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade abriu um chamado nacional para médicas e médicos reforçarem a equipe da Frente Nacional do SUS. A convocação do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena ocorre em meio a divulgação da crise humanitária sofrida pelo povo Yanomani.

“Apenas em 2022, 99 crianças, de um a quatro anos, morreram como consequência das mazelas do garimpo ilegal. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, ao menos 570 foram a óbito nos quatro anos recentes”, disse a SBMFC, em nota.

Com cerca de 30.000 pessoas, a população Yanomani sofre com mais de 11.000 casos de malária, desnutrição e síndromes respiratórias. A organização, além de convocar reforço médico, afirmou a necessidade de um planejamento com ações a curto, médio e longo prazo para preservar a saúde da comunidade indígena.