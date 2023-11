Só 40% de homens com plano de saúde fazem exame preventivo de próstata

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quatro em cada dez homens com planos de saúde dentro do público elegível fizeram exames preventivos de câncer de próstata nos últimos 12 meses. É o que mostra levantamento da It’sSeg, terceira maior corretora de seguros do país especializada em gestão de benefícios.

O estudo também revelou que apenas três em cada dez mulheres se submeteram ao exame para prevenir o câncer de mama de novembro de 2022 a outubro de 2023. A procura pelo exame preventivo de câncer de colo uterino foi ainda menor, de 24,4%.

O levantamento contemplou uma amostra de 560 mil vidas da carteira da It’sSeg.

O Instituto Nacional do Câncer estima que cerca de 700 mil novos casos de câncer sejam diagnosticados de 2023 a 2025. Ainda de acordo com o órgão, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o de pele não melanoma.