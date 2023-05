Sistemas do INSS voltam a sofrer apagão; fila da perícia passa de 1 milhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os sistemas de atendimento da perícia médica do INSS sofreram, nesta segunda, um novo apagão. A falha foi provocada por um “imprevisto” durante uma manutenção do Dataprev, que organiza plataformas do governo.

Os sistemas comprometidos nesta segunda foram o “Meu INSS, Portal dos Peritos Médicos Federais, sistema de agendamento do INSS e consultas de informações do CNIS e de benefícios do INSS”.

A fila da perícia médica tinha nesta manhã pouco mais de 1 milhão de requerimentos de consulta acumulados. Os requerimentos de auxílio doença estavam na casa de 850.000 solicitações.

O INSS tem registrado problemas frequentes em seu sistema. “Pelo menos três vezes por semana temos quedas de sistemas de até duas horas. Hoje ficou fora do ar das 7h até 9h30. Temos perdas de até 30% das agendas diárias por conta disso, além de falhas de gestão”, diz uma fonte do órgão.