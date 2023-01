Símbolo anti-nazista entra em campo com São Paulo e Corinthians no Morumbi

Apesar da rivalidade, um mesmo símbolo vai estampar os uniformes de São Paulo e Corinthians no clássico do próximo domingo, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Os times vão entrar no campo do Morumbi com uma patch da Estrela de Davi e a hashtag #WeRemember.

O adorno no uniforme é uma referência ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto celebrado nesta sexta, 27 de janeiro. A ação é uma iniciativa dos dois clubes junto com a Federação Israelita do Estado de São Paulo.

“Essa é uma ação muito importante, para lembrarmos a perda de mais de seis milhões de judeus mortos, mas também honrar e homenagear os sobreviventes de todo mundo que, com muita coragem e fé, reconstruíram suas vidas, constituíram famílias e relataram pessoalmente os momentos de resistência nos campos de concentração”, disse o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Knobel.