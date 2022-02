Shoppings da Multiplan vão receber doações para moradores de Petrópolis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a tragédia que devastou a cidade de Petrópolis, na Região Serrana, os shoppings da Multiplan no Rio de Janeiro começaram a receber doações para as vítimas da enchente.

Os itens arrecadados para as famílias atingidas serão encaminhados para o Instituto Corrente do Bem. Localizado em Petrópolis, o instituto está arrecadando alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene pessoal, roupas, calçados e água mineral, além de doações via PIX (CNPJ 36719388000122).

Os shoppings Multiplan também receberão ração para cães e gatos, em parceria com o Rio Eco Pets.